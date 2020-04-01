شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتد من أدنى مستوى فى أسبوع بفعل نشاط طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل توقعات إجراء البنوك المركزية العالمية المزيد من التحفيز النقدي لمواجهة الإضرار الفادحة الناجمة من جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.6% إلى 1,600.28$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,574.77$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,567.71$ الأدنى منذ 24 آذار/مارس الفائت.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,644.23$ للأونصة ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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وعلى صعيد تعاملات الربع الأول من هذا العام ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.8 % ، فى سادس مكسب فصلي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن الثمين كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق.

تشير معظم التوقعات إلى استمرار تفاقم جائحة فيروس كورونا ،والتي من المؤكد أن تسبب المزيد من الإضرار للاقتصاد العالمي ،لذلك يركز المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة ،خاصة وأن البنوك المركزية العالمية سوف توسع إجراءات التحفيز النقدي خلال الفترة القادمة.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى وقت متأخر يوم الثلاثاء أن الأسبوعين القادمين من الوباء سوف تكون أشد ألما على الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.64 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 967 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.