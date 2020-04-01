شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي: صندوق لدعم الفئات الأكثر تضرراً برأس مال 500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، أن الوزارة أطلقت اليوم "الصندوق المجتمعي" برأس مال بلغ 500 مليون ريال في إطار الشراكة بينها وبين الهيئة العامة للأوقاف، وتأتي هذه الخطوة دعما للجهود الحكومية وتفعيلا لدور الأوقاف والقطاع غير الربحي في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، ونستهدف في هذه المبادرة الفئات الأكثر تضرراً.

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