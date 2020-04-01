شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تدعم الوقف الصحي بـ 200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

• حملة تبرعات بين الموظفين لمساندة الأيتام والأرامل في مواجهة تبعات كورونا

• توجيه العديد من الموظفين والموظفات بالعمل عن بُعد من منازلهم

أعلنت أرامكو السعودية وشركاتها التابعة لها، عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 200 مليون ريال، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة تفشّي فايروس كورونا المستجد، ومؤازرةً لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية. ويأتي هذا الدعم امتدادًا لدور أرامكو السعودية الوطني وأداءً لمسؤوليتها تجاه المجتمع.

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ويهدف ما تقدمه أرامكو السعودية لصندوق الوقف الصحي المساهمة في دعم مبادرة أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية المركّزة، ومبادرة أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة للمحاجر الصحية، ومبادرة أدوات الوقاية للممارسين الصحيين والمرضى.

وبالإضافة إلى هذا الدعم لصندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة، أطلقت أرامكو السعودية حملة تبرعات بين موظفيها تستهدف مساندة الأيتام والأرامل في مواجهة تبعات فايروس كورونا المستجد، بتوفير مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية ونشرات توعوية ومواد تثقيفية.

وقد التزمت الشركة بدفع مبلغ مماثل لما سيقدمه موظفوها في هذه الحملة، تشجيعًا منها ومضاعفة لأثر تبرعهم.