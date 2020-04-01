بريطانيا: هبوط حاد في إنتاج السيارات وأدنى قراءة في عقدين لمؤشر التصنيع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية انخفاض إنتاج السيارات 15% في 2020. وقالت الجمعية التي تجمع تحت مظلتها مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة أن إنتاج السيارات سينخفض بأكثر من 15% هذا العام بفعل تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19). ويأمل صانعو السيارات تعويض بعض الطلب المفقود باستئناف الإنتاج بعد انخفاضه في أول شهرين من العام بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

إلى ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا إلى 47.8 نقطة ما يقل كثيراً عن التوقعات وعن المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش وهو 50 نقطة. كما أظهرت المؤشرات تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012 في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات التوظيف إلى أدنى مستوى لها. وأظهرت المؤشرات تراجعاً في أنشطة التصنيع إلى أدنى مستوى لها منذ بدء إعداد المؤشرات قبل عقدين من الزمان.

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