شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطاع أعمال تنفذ أعمال التطهير والتعقيم ضد كورونا للشركات الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة، التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة لأول مرة تقوم بتقديم خدمات التعقيم والتطهير من فيروس كورونا للشركات الشقيقة من خلال فريق فنى متخصص .

أضاف رضوان لـ"الخليج 365 " أن الشركة استوردت كافة مستلزمات مكافحة الفيروس، وتقوم بتجهيز المواد فى الشركة وتزويد المضخات والرشاشات بالكلور والكحول، لتنفيذ أعمال التعقيم، بجانب توريدها للشركات الشقيقة وبعض النقابات وشركات القطاع الخاص لتلبية احتياجاتها.

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وأوضح أنه جارى أعمال تطهير نحو مليون متر بالشركة الشرقية للدخان وكذلك التجهيز لتطهير شركة النصر للملاحات بالاسكندرية.

وحول تأثير قرارات الحكومة الخاصة بمنح إجازات للعاملين وفترات حظر التجوال، أكد أن الشركة تجاوبت مع القرارات دون التأثير على معدلات الانتاج فى سن تم الاقتصار على فتح فروع الشركة لفترة واحدة صباحية تماشيا مع قرارات الحظر، لافتا إلى أنه تم إجراء عمليات واسعة لتعقيم مصانع الشركة بجانب اتخاذ كافة الاحتياطات للحفاظ على العاملين، وفق توجيهات وزارة قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.