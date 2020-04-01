شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: إنشاء مصنع إطارات سيارات للنقل والهندسة وتطوير شامل لـ"راكتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة مهدى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه تتم دراسة إنشاء مصنع اطارات جديد لشركة النقل والهندسة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، وفق أحدث تكنولوجيا.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في إنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، وذلك بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

ويأتي هذا في ضوء مساعي الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكذلك جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

أضاف مهدى لـ"الخليج 365" أن الشركة لديها أصول يمكن استغلالها لإنشاء المصنع الجديد من خلال الاستعانة بخبرات عالمية، خاصة أن صناعة الإطارات مهمة جدا للاقتصاد المصرى وعوائدها كبيرة .

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وحول أعمال تطوير شركة راكتا للورق أشار إلى أن الشركة القابضة طلبت دراسات فنية منذ فترة لإجراء تطوير شامل لشركة راكتا بالإسكندرية، بحيث يتم إنشاء مصانع جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتكون قادرة على المنافسة سواء المحلية او العالمية .

جدير بالذكر أن شركة راكتا وهى مدرجة فى البورصة تعانى من خسائر كبيرة متلاحقة حيث فشلت مختلف الإدارات فى انتشالها من الخسائر .

وحققت الشركة خسائر بلغت 50.64 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بخسائر بلغت 49.35 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى 2018-2019.

كما تراجعت الإيرادات بحسب بيانات الشركة للبورصة بشكل كبير، حيث بلغت خلال نفس الفترة 20.775 مليون جنيه، مقابل 70.443 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 71%.