شكرا لقرائتكم خبر عن 550 جنيه انخفاضا فى سعر الحديد لشهر إبريل.. و"عز" تثبت أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات الحديد أعلنت أسعارها لشهر إبريل وتم إبلاغ التجار اليوم للتعامل على الأسعار الجديدة، وذلك فى تراجع بقيمة 550 جنيه للطن فى شركتى السويس للصلب والمصريين للصلب، فى حين ثبتت حديد عز أسعارها عند نفس أسعار الشهر الماضى.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسعار حديد عز تبلغ أرض المصنع 10214 جنيه للطن، والمستهلك 1050 جنية للطن، ويبلغ سعر طن الحديد من السويس للصلب تسليم أرض المصنع 9500 جنية للطن والمستهلك النهائى 9700 جنيه، كما أعلنت حديد المصريين أسعارها تسليم أرض المصنع للتجار 9450 جنية للطن، وللمستهلك النهائى 9700 جنيه .

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وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للبليت والتراجع الطفيف فى أسعار الغاز للمصانع وانخفاض الكهرباء وهى الأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء الأيام الماضية أدت إلى انخفاض فى أسعار البيع للمستهلك، فى محاولة لتحريك الركود الشديد فى قطاع مواد البناء بعد أزمة انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات مما أدى إلى منح أجازات للكثير من العمال فى مختلف المواقع .

من الجدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت انخفاض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك ليبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بانخفاض 1 دولار بعد أن كان 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن الكثير من المصانع أكدت على ضرورة تخفيض الغاز ليصل إلى السعر العالمى مثل باقى دول العالم والمقدر بنحو 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، حتى تستطيع الصناعة المصرية منافسة مثيلتها من السلع الأخرى.