شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة بمنطقة اليورو يبلغ أدنى مستوى في 12عاما عشية إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل البطالة فى منطقة اليورو إلى أدنى مستوى فى 12 عاما فى فبراير، وهو الشهر الذى سبق البدء فى تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع فى أنحاء أوروبا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة كان 7.3% فى دول منطقة اليورو التسع عشرة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2008.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ألا يتغير المعدل عن 7.4% المسجل فى يناير.

وبلغ معدل البطالة فى دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرين 6.5% من قوة العمل، دون تغيير عن يناير ومتمسكا أيضا بأدنى معدل مسجل منذ بداية البيانات الشهرية فى فبراير 2000.

وترأوح معدل البطالة من 2% فى التشيك و2.9% فى هولندا وبولندا إلى 13.6% فى إسبانيا و16.3% فى اليونان.