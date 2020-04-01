شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اليوم الأربعاء، تقسيم البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 4 شرائح حسب معيار الربحية، وذلك للتبرع لصالح المتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".. وينشر ”الخليج 365” نص خطاب رئيس اتحاد بنوك مصر.

ونصت المبادرة على تقسيم البنوك وفقا لأرباحها السنوية عن العام الماضى إلى 4 شرائح وتشمل، قيام كل بنك حقق أرباح سنوية العام الماضى تساوى أو أكبر من 5 مليارات جنيه، بالتبرع بمبلغ 80 مليون جنيه، ومجموعة بنوك أرباحها من 3 إلى 5 مليارات جنيه، التبرع بمبلغ 40 مليون جنيه، ومجموعة بنوك أرباحها السنوية عن العام الماضى من 1 إلى 3 مليارات جنيه، التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه، ومجموعة بنوك أرباحها السنوية أقل من مليار جنيه، يقوم كل بنك فيها بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه.

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وأشار اتحاد بنوك مصر إلى أنه ونظرًا لأن مدة الأزمة غير معلنة، فسيتم تقسيم مبلغ الدعم على 3 أشهر متتالية "أبريل – مايو-يونيو"، لافتًا إلى أنه بخصوص مساهمة العاملين بالبنوك، فلكل موظف الحرية فى التبرع بالقدر الملائم وفقا لرؤيته واختياره وفى ضوء سياسة كل بنك.