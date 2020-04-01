شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 9439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1334 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 10921 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 3511 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1021 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 702 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 1500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.61 مليون سهم، 237 ألف سهم، 3.307 مليون سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5 آلاف سهم.

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فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 5.355 مليون سهم،152.9 ألف سهم،1.97 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 2.5 مليون سهم.

وفى سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جى بى اوتو لعدد 6.429 مليون سهم بقيمة 10.159 مليون جنيه.

كما أعلنت عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سى اى كابيتال القابضة لعدد 9.432 مليون سهم بقيمة 24.996 مليون جنيه.

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