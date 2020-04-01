شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: 8 خطوط إنتاج جديدة للكمامات خلال أسبوعين تنتج 100 ألف واحدة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبيية باتحاد الصناعات، إن هناك 8 خطوط إنتاج جديدة لصناعة الكمامات ستضخ كمياتها إلى الأسواق من المصانع المصرية لإنتاج المستلزمات الطبية خلال أسبوعين بنحو 50 إلى 100 ألف كمامة فى اليوم، لتوفير كافة احتياجات السوق المصرية من الكمامات فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عزت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد الانتاج اليومى للكمامات من خلال 4 مصانع مصرية يبلغ 500 ألف كمامة يوميا، مع استيراد بعض الكميات من الصين والهند، لافتا إلى أن هذه الكميات لا تكفى حاجة السوق المحلى خلال الفترة الراهنة من تفشى فيروس كورونا .

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وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير 18 منتج خلال 3 أشهر يضم الكمامات والمطهرات، سيوفر المزيد من الكميات المطلوبة للأسواق خلال هذة الفترة، على أن يتم توريد كافة الكميات إلى هيئة الشراء الموحد الذى تم إعلان اللائحة التنفيذية الخاصة بها من مجلس الوزراء .

وتابع، أنه من المتوقع انخفاض فى أسعار مستلزمات الانتاج الطبية التى تم وقفها عن التصدير ومنها الكمامات والذى وصل سعرها فى الأسواق بنحو 8 إلى 10 جنيهات الفترة الحالية.

ومن الجدير بالذكر، أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى انتشار السوق السوداء فى المستلزمات الطبية من الكمامات والمطهرات بعد تكالب الكثير من المواطنين على شرائها وعدم توافر المعروض فى سد احتياجات المواطنين للطلب عليها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكمامة الواحدة 10 أضعاف لتباع بسعر 10 جنيهات بعد أن كانت بجنيها واحدا .