شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: استثمارات الدولة العام المالى المقبل بقطاع التعليم نحو 35 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الاستثمارات المستقبلية للعام المالي 2020-2021 فى قطاعى التعليم العالى والتربية والتعليم تضمنت عدت مشروعات ومبادرات، موضحة أنخطة لاستثمارات فى قطاع التعليم العالى شملت الاتى زيادة الاستثمارات قطاع التعليم العالى بنسبة 104% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه.

وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية وذلك فى إطار مبادرة التغطية الصحية الشاملة؛ حيث سيتم ميكنة 23 مستشفى جامعى وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تحسين نظم ومخرجات التعليم الفنى الجامعى من خلال عدد من المبادرات منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتى تضم التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة هى جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية بإنشاء 5 جامعات بإجمالى 1.4 مليار جنيه من ضمنها مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية.

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وحول استثمارات قطاع التربية والتعليم أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عام 20/2021 سيشهد زيادة فى تلك الاستثمارات بنسبة 35% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه لتغطية مجموعة من المبادرات؛ ففى مجال إتاحة الخدمات التعليمية سيشهد العام المالى الجديد التوسع فى إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه وذلك فى إطار العمل على خفض كثافة الفصول فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية وهى الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، هذا فضلًا عن مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" والتى تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني و10 مدارس دولية و4 مدارس للمتفوقين)، تُقدّم تعليمًا مُتميّزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه، متابعًة أنه فى إطار العمل على مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل سيشهد عام 20/2021 التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنحو 10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.