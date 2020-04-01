شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقبع قرب أدنى مستوى فى 18عاما بعد فشل أوبك فى الاتفاق على عقد اجتماع طارئ وزيادة كبيرة فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم السادس على التوالي ،ويستأنف الخام الدولي خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب الأسعار مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى 18 عاما ، يأتي هذا التراجع بعد فشل منظمة أوبك فى الاتفاق على عقد اجتماع طارئ ، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 20.02$ ، من مستوى الافتتاح عند 20.10$، وسجل أعلى مستوي عند 20.77$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 24.75$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 25.96$ ، وسجل أعلى مستوي عند 26.26$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.6% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى 18 عاما عند 19.29$ للبرميل.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت ،حققت بالأمس ارتفاعا بنسبة 14% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تعافي مؤقتة ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 21.68$ للبرميل الأدنى منذ آذار/مارس 2002 ،وبدعم بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية فى الصين خلال آذار/مارس.

وعلى صعيد تعاملات الربع الأول من هذا العام ،فقد الخام الأمريكي نسبة 67% ،و انخفض نفط خام برنت بنسبة 61% ،بأكبر خسارة فصلية على الإطلاق ، بسبب التداعيات الناجمة عن تفشي انتشار فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

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على ما يبدو أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هي الأخرى فى طريقها للانهيار ، خاصة بعدما فشلت السعودية وبقية الدول الأعضاء بالأمس فى الاتفاق على عقد اجتماع طارئ فى نيسان/أبريل الجاري ، لمناقشة مستجدات السوق وتدهور الأسعار.

الجدير بالذكر أن اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تنفذه أوبك بالاشتراك مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا قد أنتهي رسميا فى 31 آذار/مارس المنصرم ،وانهار هذا التحالف العالمي بعد الفشل فى إجراء تعميق إضافي كبير فى التخفيضات أو حتى تمديد أجل الاتفاق القديم لفترة زمنية جديدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 10.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس،فى أول زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 4.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 461 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 5 تموز/يوليو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3.7 مليون برميل ، فى عاشر زيادة أسبوعية على التوالي.