شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.6097 ليتحرك دونه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.5958، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 0.6097 لإعادة تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.6236.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6000 والمقاومة 0.6200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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