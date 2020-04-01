شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليصل إلى مشارف هدفنا المنتظر عند 24.60، ونرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة للتوجه نحو 22.40 كهدف ممتد. لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 27.60 والثبات فوقه. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 26.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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