شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب عند حاجز 20.00 دون أن يتمكّن من تأكيد الثبات دونه، ولا يزال السعر دون خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تعتمد على الثبات دون مستويات 20.85 و21.85، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 19.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 21.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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