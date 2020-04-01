شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليحافظ على استقراره دون مستوى 14.17، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 13.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 14.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط