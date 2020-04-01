شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة منذ الصباح ليلامس هدفنا الأول المنتظر عند 1599.10، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو محطتنا التالية عند 1633.60، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم التوقعات بالارتفاع.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1571.20 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1610.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد