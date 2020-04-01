شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً ليقترب من اختبار مستوى الدعم المحوري 1.2304 مجدداً، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، وطالما أن السعر فوق الدعم المذكور، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستوى 1.2515 كمحطة أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد