شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي إضافي ليكسر مستوى 1.0966 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض بقية اليوم، في طريقه لاختبار مستوى 1.0840 مبدئياً.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الارتقاء فوق 1.0966 مجدداً سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد الذي يستهدف مستويات 1.1067 ثم 1.1170 كمحطات رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
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