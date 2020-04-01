شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الغرف : 238 مبادرة من القطاع الخاص لتخفيف آثار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مجلس الغرف السعودية، أن القطاع الخاص أطلق أكثر من 238 مبادرة حتى 30 مارس 2020م لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. وشملت المبادرات إعفاء المستأجرين من الإيجار وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية ، وأساطيل نقل لصالح وزارة الصحة ، ومشتلزمات مواد التعقيم والوقاية، ومنتجات دوائية.

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