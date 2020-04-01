مخالفـة تجـار لرفعهـم أسـعار سـلع فـي أبوظبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



كشفت وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تنفيذهما حملات تفتيش جديدة ومكثفة على الأسواق لمتابعة أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، ضمن حملة الاقتصاد معكم في الأسواق.

وذكرت الوزارة في تقرير، أمس الثلاثاء، أنها رصدت بعض المخالفات في الأسعار وتطبيق غرامات على المنشآت المخالفة، بعد أن قام مفتشون وممثلون من الجهتين، بحملة استهدفت القسم المفتوح في سوق ميناء زايد، والذي يضم شركات التوريد والبيع بالجملة والتجزئة. وأفادت بأن المخالفات المذكورة تم رصدها وتحرير الغرامات بشأنها، في الوقت الذي تنفذ فيه وباقي الدوائر الاقتصادية عدداً كبيراً من الحملات أسبوعياً على مختلف الأسواق، بحيث يتم تصوير وتوثيق جانب منها لنشره، بهدف طمأنة الناس وردع المخالفين. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في إطار الرصد اليومي للرقابة التجارية وحماية المستهلك، أنها قامت بزيارة 217 منفذ بيع وبقالة الشهر الماضي، و80 مركزاً تجارياً، و513 مطعماً، وعربة متنقلة، ومقاهٍ وصيدليات.

وأكد أنها تقوم بحملات تفتيشية يومية على المنشآت الاقتصادية للحد من الآثار السلبية والممارسات الخاطئة، وتعزيز شفافية بيئة الأعمال، مضيفة أنها نفذت حملة تفقدية طالت منافذ بيع المواد الغذائية للوقوف على مدى تنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة عنها مؤخراً، بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع.

وأهابت الدائرة بأفراد المجتمع للتواصل معها في حال لوحظ وجود تغييرات في الأسواق، عبر خدمة «مرصد الأسعار» الرقمية المتوفرة عبر موقع «تم» الإلكتروني، لرصد أي مخالفات، وتقديم شكوى، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصال لحكومة أبوظبي 800555.