شكرا لقرائتكم خبر عن بى.بى تخفض الإنفاق الرأسمالى 3 مليارات دولار وستقلص إنتاج النفط الصخرى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بي.بي اليوم الأربعاء، إنها خفضت خطة الإنفاق الرأسمالي 25 % وستقلص الإنتاج من أنشطتها للنفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة في مواجهة انهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الشركة التي مقرها لندن أنها تخطط حاليا لإنفاق 12 مليار دولار هذا العام انخفاضا من 15 مليارا.
وسيشمل ذلك خفضا بقيمة مليار دولار في الاستثمار بأنشطتها بقطاع النفط والغاز الصخري المعروفة باسم بي.بي.إكس حيث يمكن التحول بين وقف واستئناف الإنتاج بوتيرة سريعة نسبيا.
وسينخفض إنتاج بي.بي.إكس بنحو 70 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2020.
كما من المتوقع أن يتراجع إنتاج بي.بي ككل من النفط والغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بى.بى تخفض الإنفاق الرأسمالى 3 مليارات دولار وستقلص إنتاج النفط الصخرى الأمريكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.