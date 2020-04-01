شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. طلاب أولى ثانوى يتسلمون شريحة التابلت المدرسى من سنترال أحمد عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ سنترال أحمد عرابي في تسليم الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وحضر عدد كبير من الطلاب وأوليا أمورهم لاستلام الشريحة الخاصة بهم اليوم الأربعاء، واصف الطلاب وأولياء أمورهم بشكل منظم لاستلام الشرائح.

ووفرت إدارة السنترال عدد من الكراسي لأولياء الأمور، الذين ينتظرون استلام الشريحة الخاصة بأبنائهم، وهو ما وجد استحسانا كبيرا من أولياء الأمور.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قام الثلاثاء، بمتابعة إجراءات توزيع شرائح التابلت بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات رافقه خلالها دكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك ضمن إجراءات عملية توزيع شريحة التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة وعددهم 4041 طالبا وطالبة .

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وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وللحد من التكدس والاذدحام داخل المدارس، تم تخصيص 11 مركزًا بالمدارس لتوزيع الشريحة لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة وعددها 29 مدرسة ما بين الحكومى والخاص .

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الاثنين الماضى كان بداية توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى والذى شهدت توافد اولياء الأمور للحصول على الشرائح، مع التأكيد على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى العاملين وأولياء الأمور ومنع التكدس والاذدحام حفاظا على صحة المواطنين، كما ناشد المحافظ المواطنين بالتزام النظام والتعليمات والبعد عن الاختلاط حفاظا على الصالح العام للجميع .

يذكر أن تسليم الشريحة يتم من قبل الشركة المصرية للإتصالات وهذه الشريحة بمثابة خط إنترنت لتفعيل التابلت المدرسى على منصة الوزارة الالكترونية وتوزع دون مقابل بهدف التيسير على الطلاب خلال هذه المرحلة.