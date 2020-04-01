شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمري أسيوط" تعلن تدابير لضمان حماية العمالة من الكورونا واستمرار الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الجمعية عقد اجتماعا مع أصحاب المصانع العاملة بالمناطق الصناعية، من أجل التأكيد على توفير كافة وسائل التحوط اللازمة لحماية العمالة وضمان استمرار العمل بالمصانع في القطاعات الحيوية وعلى رأسها المصانع العاملة في الصناعات الغذائية، وصناعات المواد المطهرة والحماية الشخصية.

وقال على حمزة، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن التدابير التي تم مناقشتها في الاجتماع مع المستثمرين شملت أيضا وضع خطط لتوزيع العمل بين العمال، وأيضا بقاء العمالة في المنازل واستمرار حصولهم على مرتباتهم بالكامل دون أي تغيير، وهو ما لم يلق أية اعتراض من أصحاب المصانع نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا من جراء فيروس كورونا.

Advertisements

وأضاف على حمزة، أن عدد كبير من المصانع بمحافظة أسيوط تعمل على توفير احتياجات المحافظات المجاورة الأخرى، وخاصة السلع والمواد الغذائية، علما بأن مصانع المواد الغذائية تشكل حوالي 20% من إجمالي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية في أسيوط.

ويأتي اجتماع جمعية مستثمري أسيوط بالتزامن مع إجراءات جمعية مستثمري سوهاج ، لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، للحفاظ علي سلامة العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية لتحقيق اعلي معدلات الأمان، حيث شكلت الجمعية لجنة طوارئ لمتابعة العاملين بالمصانع والشركات للتأكد من سلامتهم ومتابعة إصابات العاملين لإخطار الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في المناطق الصناعية، كما تم إرسال منشور بالإجراءات الواجب اتباعها في المصانع والشركات للحماية الكاملة من انتشار الفيروس بين العاملين أو انتقاله لهم خلال العمل، مشددا علي توفير المطهرات اللازمة لحماية العاملين وتوفير الكمامات والجوانتيات – وكيفية استخدام المطهرات في جميع المنشات بالمصانع والشركات وتكليف الامن بها لمتابعة تنفيذ الاجراءات.