شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء لجولدمان ساكس: أسعار النفط تتجه إلى تراجع أكثر حدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبراء في القطاع في مقابلات نشرها جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد تواصل النزول بفعل تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس كورونا، التي يفاقمها صراع على الحصص السوقية بين اثنين من كبار المنتجين بينما تنفد قدرات التخزين في العالم.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 31 مارس إن التراجع قد يفسح المجال "لصناعة عالمية أكثر متانة"، مع حدوث انتعاش في ظل خفض الإنتاج.

وقال الخبير النفطي والكاتب الحائز على جائزة بوليتزر دانيال يرجين لجولدمان ساكس إن الطلب قد يتراجع 20 مليون برميل يوميا في أبريل، أو حتى أكثر من ذلك، مشيرا إلى "أكبر تراجع في الطلب في العصر الحديث"، بينما تخوض السعودية وروسيا حرب أسعار.

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وتتحرك أسعار النفط حاليا في نطاق بين 20 و29 دولارا بعدما تراجعت في مارس بعد انهيار اتفاق على كبح الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار ما يُعرف بأوبك+.

وقال جاري روس مؤسس مجموعة بايرا للطاقة إن المدة التي يحتاجها التخلص من الفائض الحالي ومدة بقاء الأسعار منخفضة تعتمدان أكثر على تطورات وباء فيروس كورونا.

وأضاف روس "إذا تكللت جهود السيطرة على الوباء بالنجاح خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وبدأنا نشهد انتعاشة في الصيف، فإننا قد نرى ارتفاعا كبيرا في نمو الطلب في 2021".

لكن جيف كوري رئيس أبحاث السلع الأولية العالمية لدى جولدمان أعاد ذكر وجهة نظر البنك وهي أن برنت سيبقى على الأرجح قرب عشرين دولارا للبرميل لأنه من السهل على منتجي الخام التخزين في المياه أكثر من منتجي خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي الذي سيواجه ضغطا شديدا على السعر.