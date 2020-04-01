شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد مع تأهب المستثمرين لتراجع عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار بصفة عامة مقابل العملات المرتفعة المخاطر اليوم الأربعاء، فيما تراقب الأسواق ما سيكون على الأرجح إحدى أسوأ حالات الانكماش الاقتصادي في عقود مع إجراءات عزل عام في أنحاء العالم لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتقدم الدولار الأمريكي مقابل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي والجنيه الاسترليني ومعظم عملات الأسواق الناشئة إذ سلطت عمليات بيع جديدة الضوء على تنامي المخاطر من الوباء الذي لم يُظهر مؤشرات تُذكر على الانحسار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.35 % إلى 0.6115 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5945 دولار أمريكي، بينما انخفض الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.2376 دولار.

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وتراجعت عملات الأسواق الناشئة على نحو أكبر، إذ انخفض البيزو المكسيكي ما يزيد عن 1% إلى 23.960 للدولار بينما هوى الراند الجنوب إفريقي 0.7% إلى 17.952 للدولار، كما تراجعت معظم العملات الآسيوية.

وبينما يعد الدولار ملاذا آمنا طبيعيا نظرا لوضعه كعملة احتياطي عالمية، فإن المستثمرين تدافعوا أيضا صوب شراء الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا، وربحت العملة اليابانية 0.2 % مقابل الدولار إلى 107.33 للدولار.

وانخفض اليورو 0.2 % إلى 1.1015 لكنه صعد مقابل معظم العملات الأخرى إذ أن ارتفاع سيولته عامل جذب في أوقات التوتر الاقتصادي.

ومقابل سلة من العملات، ربح الدولار 0.3 % إلى 99.290.