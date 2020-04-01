شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد سير العمل بمشروعى كوبرى علوى ونفق سيارات بطريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مشروعى أعمال تنفيذ كوبرى علوى ونفق سيارات بطريق الواحات الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، خلال جولته بالمشروعين، أنه جارٍ تنفيذ الكوبرى العلوى فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى إلى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات الفيوم، وكذا تنفيذ نفق سيارات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الطريق الدائرى بذات الطريق، مشيراً إلى أن المشروعين يهدفان إلى تخفيف الكثافات المروية بطريق الواحات، حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة بموقعى إنشاء الكوبرى والنفق أكثر من 30 دقيقة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ عمل التحويلات المرورية اللازمة للمشروعين لتفادي أي تكدس أثناء تنفيذ الكوبري والنفق وسيتم الإعلان عن التحويلات المرورية وحركة المرور فور الانتهاء من التحويلات الجديدة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور ارئيسية بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة القطاع الخاص.

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد في وقت سابق موقع مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة(62000م2) بالمدينة، والذي يقع في الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين.

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وقال المهندس شريف الشربيني، خلال جولته بالموقع: المشروع مصمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مبنى تجارى بمسطح (600م2) مكون من طابقين وصالة انتظار، ومبنى إداري، ومبنى ورش، وكافيتريات لخدمة الركاب، ومظلات للأفراد ومظلات للأتوبيسات خرسانية ومعدنية، ومسجد يضم مصلى للسيدات، وغرف أمن وغرف كهرباء، كما سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي.

وأضاف: يهدف المشروع لربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، بسعة استيعابية حوالي 27 أتوبيسا على مساحة (2600م2)، وعدد 114 "ميني باص" داخلي على مساحة (2870م2)، وعدد 280 "مينى باص" للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، وعدد 35 مكان انتظار للسيارات الملاكي، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها والمترددين عليها.