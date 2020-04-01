شكرا لقرائتكم خبر عن الإقتصاد الكندي يسجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الإقتصاد الكندي نموا بنسبة 0.1% في شهر يناير مع نمو قطاع التصنيع والقطاع المالي بينما تقلص قطاع النقل والتعدين والنفط والغاز وقطاع التجزئة.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي نما بنسبة 0.1% خلال الشهر، وهو أقل بقليل مما كان يتوقعه الاقتصاديون، وهو أيضا أقل من النمو بنسبة 0.3% في الشهر السابق.

وألقى تفشي فيروس "كوفيد-19" بالفعل بظلاله على الاقتصاد في يناير، حيث أدى انخفاض التجارة مع الصين وقيود السفر إلى إعاقة الاقتصاد الكندي قبل شهرين من تفشي المرض في قارة أمريكا الشمالية.

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وارتفع التصنيع بنسبة 0.8% خلال الشهر، في حين ارتفع نشاط البناء بنسبة 0.2% عن مستوى شهر ديسمبر.

ونمت تجارة الجملة بنسبة 1.2% بينما توسع القطاع المالي بنسبة 0.9%.