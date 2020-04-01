شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 9522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1346 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 11033 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 3541 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1029 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 1500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.61 مليون سهم، 237 ألف سهم، 3.307 مليون سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5 آلاف سهم.

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فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 5.355 مليون سهم،152.9 ألف سهم،1.97 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 2.5 مليون سهم.

وفى سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جى بى اوتو لعدد 6.429 مليون سهم بقيمة 10.159 مليون جنيه.

كما أعلنت عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سى اى كابيتال القابضة لعدد 9.432 مليون سهم بقيمة 24.996 مليون جنيه.