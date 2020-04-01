شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تمد مهلة الإفصاح عن القوائم المالية بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة السوق المالية السعودي، عدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، وفقاً لقواعد الإدراج.

وأوضحت هيئة السوق المالي أن الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن المعلومات المالية السنوية التي تنتهي في 31 مارس 2020م، على أن تقوم هذه الشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020م.

وأشارت في البيان إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك، فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية"، وكذلك "صناديق المؤشرات المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن التقارير السنوية التي تنتهي في 7 أبريل 2020م، على أن تقوم صناديق المؤشرات المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء 6 مايو 2020م، وفي حال لم تتمكن من ذلك، فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.

وقررت هيئة السوق تمديد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2019م، لمدة شهر إضافي على أن تسلم الشركات المدرجة تقريرها قبل نهاية يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020م.

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وذلك يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولما لتلك الإجراءات من أهمية قصوى في صحة المجتمع الاستثماري بكافة شرائحه والعاملين في القطاع المالي، وامتداداً للتدابير الاحترازية التي شرعت بها الهيئة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتأثيرها على المصدرين.

ولتمكين بعض الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة على الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة والمعلومات المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية كافة المتعاملين في السوق المالية وللمحافظة على سوق منتظمة.

وحثت هيئة السوق المالية، المُصدرين على التواصل معها في حال واجهتهم أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية، وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، علماً بأن الهيئة تدرس حالياً مهل الإفصاح عن المعلومات المالية للمصدرين لفترات النشر القادمة.

يذكر أن هيئة السوق المالية اتخذت عدداً من التدابير الاحترازية لمساعدة المشاركين في السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية، من بينها تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وتعليق تجميد الحسابات بموجب تعليمات الحسابات الاستثمارية.

كما أكدت الهيئة في وقت سابق، على المؤسسات المالية التي تشرف عليها، بتفعيل خطط استمرارية الأعمال، وتسخير كافة التقنيات الإلكترونية لضمان استمرار وتيرة الأعمال في السوق المالية.