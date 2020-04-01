شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التراجع بفعل التركيز على شراء الدولار استعدادا للركود العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، لمواجهة النقص المحتمل فى السيولة ،وكأفضل استثمار بديل فى الوقت الحالي ، استعدادا لركود حاد للاقتصاد العالمي ، حيث من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات العالمية بأسوأ وتيرة فى عقود طويلة ، بسبب جائحة فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.9% إلى 1.0931$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1030 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1039$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1147$.

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وعلى صعيد تعاملات الربع الأول من هذا العام ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة فصلية خلال الثلاث فصول الأخيرة ، بفعل اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية بحثا عن السيولة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.75% ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،بفضل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي ، فى فترة من أصعب الفترات التي مرت على أسواق المال العالمية.

فمن المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى انكماش الاقتصاد العالمي بأسوأ وتيرة فى عقود طويلة ،وهو ما يسبب المزيد من الخسائر الفادحة فى أسواق الأسهم العالمية ،ونقصا واسعا فى سيولة الدولار الأمريكي.

ولمواجهة هذا النقص المحتمل فى السيولة ،يركز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية خلال تلك الفترة ، بجانب اعتبار الدولار الأمريكي أفضل استثمار بديل فى الوقت الحالي.