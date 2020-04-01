شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار النحاس – تحليل -1-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس بصموده فوق الدعم الأولي المتمركز عند 2.0700 لنستمر بترجيحنا التصحيحي الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف حول 2.2200 وصولا نحو 2.2900 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نستمر بالتنويه إلى أن تعرض السعر لأي ضغط سلبي وتسلله دون الدعم الحالي سيعمل ذلك على إلغاء النطرة التصحيحية الصاعدة وليبدأ بتشكيل التداولات سلبية جديدة ليستهدف بذلك مستوى 1.9750 وصولا للدعم التاريخي المتمركز حول 1.9200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0700 و 2.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد