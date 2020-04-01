شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفتقر للعزم الايجابي– تحليل - 1-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين حتى تداولات هذا الصباح بتسجيل أي هدف تصحيحي جديد نظرا لافتقاره للعزم وليتسلم لتعارض سلبية المتوسط المتحرك 55 بثباته فوق التداولات الحالية, بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك الخروج من مستوى تشبع البيع لدعم السيناريو الصاعد.

لذلك, وبثبات الدعم الأولي المستقر عند 710.00 سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن بذلك من الوصول نحو 765.00 و 795.00 على التوالي, أما هبوطه دون هذا الدعم سيفعل المسار السلبي من جديد ليزيد ذلك من فرص انجذابه نحو 665.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم