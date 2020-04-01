شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 1-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره مؤخرا بسيطرة الميل الهابط نظرا لتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المتمركز عند 134.60 لنلاحظ تسلله حاليا دون المتوسط المتحرك 55 وتسجيله لمستوى 132.55. تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي والناتج عن اقترابه من مستوى 20 يدعونا للاستمرار بترجيح التداولات السلبية ولنتوقع الوصول قريبا نحو الأهداف المستقرة عند 132.05 و 131.25. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.85 و 132.05 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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