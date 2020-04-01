شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتجاوز الهدف الأول- تحليل - 1-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه سلبية قوية متأثرا بتمركزه ضمن محاور القناة الهابطة ليبتعد بذلك عن المقاومة المستقرة عند 119.60 وليتجاوز بذلك الهدف السلبي الأول المستقر عند 118.50.
نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية, تشكيله لهجوم سلبي مستمر ليحاول بذلك الضغط على الدعم الأولي المتمركز عند 117.65 والذي بكسره قد تمتد التداولات نحو 115.85 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.10 و 117.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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