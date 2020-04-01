شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تتيح المقارنة مع الربع السابق للشركات المدرجة والان نبدء بالتفاصيل

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث تقرير ملكية الشركات المدرجة لأسهمها، وذلك بإتاحة خاصية المقارنة مع الربع السابق لجميع الحقول المتضمنة في التقرير. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام تداول بمواصلة تعزيز السوق المالية السعودية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة صفحة تقارير السوق على موقع تداول. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الأسئلة الشائعة على الموقع.