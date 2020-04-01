الاقتصاد

ارتفاع الدولار مقابل العملات المرتفعة المخاطر

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ارتفع الدولار بصفة عامة مقابل العملات المرتفعة المخاطر اليوم الأربعاء، وتقدم الدولار الأمريكي مقابل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي والجنيه الاسترليني ومعظم عملات الأسواق الناشئة إذ سلطت عمليات بيع جديدة الضوء على تنامي المخاطر من الوباء الذي لم يُظهر مؤشرات تُذكر على الانحسار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.6115 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5945 دولار أمريكي بينما انخفض الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2376 دولار.

وتراجعت عملات الأسواق الناشئة على نحو أكبر، إذ انخفض البيزو المكسيكي ما يزيد عن واحد بالمئة إلى 23.960 للدولار بينما هوى الراند الجنوب إفريقي 0.7 بالمئة إلى 17.952 للدولار. كما تراجعت معظم العملات الآسيوية.

وبينما يعد الدولار ملاذا آمنا طبيعيا نظرا لوضعه كعملة احتياطي عالمية، فإن المستثمرين تدافعوا أيضا صوب شراء الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا، وربحت العملة اليابانية 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 107.33 للدولار.

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