شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا مع زيادة المخاوف من أضرار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في أول جلسة تداول في الفصل الجديد، إذ أُضيفت بيانات اقتصادية سلبية من آسيا إلى الأضرار القائمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وأججت المخاوف بشأن ركود عالمي كبير.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بعد أن اختتم أمس الثلاثاء أسوأ أداء فصلي في 18 عاما.

وأظهرت بيانات اليوم انكماش أنشطة المصانع في أنحاء آسيا في مارس إذ تسبب التفشي في شل سلاسل الإمداد، مع انخفاض حاد في صادرات اليابان وكوريا الجنوبية وهما مركزان كبيران للأنشطة مما طغى على تحسن متواضع في الصين.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.5 بالمئة فيما تراجع قطاع الشركات المالية 7بالمئة إذا انضمت بنوك بريطانية إلى نظيراتها الأوروبية في تعليق توزيعات الأرباح لدعم السيولة.