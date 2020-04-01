شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 175 مليار جنيه فى الربع الأول..ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 31% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 31.28% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات الربع الأول، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 21.48% عند مستوى 994.95 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 26.26% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 32.2% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 42.18% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 175.4 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأول، ليغلق عند مستوى 532.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 24.8% عن الربع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.4 مليار جنيه إلى 275.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 31.4%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.1 مليار جنيه إلى 163 مليار جنيه بنسبة انخفاض 20.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 606.5 مليار جنيه إلى 438.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 27.7%، فيما زاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 38%.

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وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 213.1 مليار جنيه خلال الربع الأول، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.064 مليار ورقة منفذة على 1.289 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 117.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.788 مليار ورقة منفذة على 1.211 مليون عملية خلال الربع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 221.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 186.6 مليون ورقة منفذة على 8354 عملية خلال الربع الأول؛ واستحوذت الأسهم على 21.22% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 77.78%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 30.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 716.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11 مليار جنيه، بحجم تداول 3.634 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 420.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 41.3 مليار جنيه بحجم تداول 10.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.