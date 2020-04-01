شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو كونفرانس.. اعتماد نتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزير البترول يشيد ب "PMS " لإنجاز المشروعات البترولية الكبرى بالمناطق البحرية بتوقيتات قياسية وبأعلى معدلات الأداء أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دور الأنشطة البترولية البحرية المتخصصة فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات البترولية وعلى أهمية المساندة والدعم الكامل للشركة المصرية (خدمات البترول البحرية) لمواجهة تحديات المرحلة الحالية والاستمرار فى البرامج التدريبية فى هذه الأنشطة لرفع مهارات العاملين وتأهيلهم والعمل على رفع القدرات الفنية والتكنولوجية لوحدات الأسطول البحرى الحالية والعمل على إضافة وحدات بحرية جديدة ومعدات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على الأصول واستمرار معدلات كفاءتها مشيراً إلى أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة واستغلالها الاستغلال الاقتصادى الأمثل ووضع منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة على قائمة أولويات عمل الشركة.



وزير البترول خلال الجمعية العامة لشركة البحرية للخدمات البترولية بالفيديو كونفرانس

وأشاد الملا خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية ( PMS ) لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس بالدور المتميز الذى قامت به من خلال المساهمة فى إنجاز تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى فى المناطق البحرية فى توقيتات قياسية وبأعلى معدلات الأداء مطالباً بالتوسع فى أنشطتها والعمل على فتح مجالات عمل جديدة.

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ومن جانبه أوضح المهندس أشرف إمام رئيس شركة خدمات البترول البحرية أن مجال أعمال الشركة يشمل تنفيذ مشروعات البترول والغاز البحرية وكذلك تقديم الخدمات البحرية المساندة لأعمال الحفر والإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وإنشاء الموانئ وصيانة المنشآت البحرية وجهود تقديم الخدمات البحرية والتصنيع بالإضافة إلى أعمال الغطس والمساحة البحرية ، مشيراً إلى أن أهم نتائج الأعمال التى تحققت فى عام 2019 حيث تم إجراء عمليات صيانة ورفع كفاءة أصول ووحدات الشركة بنحو 3 ملايين دولار بالإضافة إلى شراء ونشين متحركين ومولدين كهربائيين ومحطة غطس هواء بما يسهم فى رفع كفاءة الشركة وزيادة قدراتها الفنية واستمرار النجاح فى تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة بالإضافة إلى تنفيذ اجمالى حجم أعمال صيانة المنصات والخطوط وخدمات الحفر والإنتاج بقيمة 86 مليون دولار .

واستعرض رئيس الشركة أهم المشروعات المسندة والجارى تنفيذها ، وشاركت فيها بحجم أعمال كبير فى مجالات متعددة ومن أهمها المشاركة فى مشروع تنمية حقل ظهر المرحلة الثالثة وذلك بإنزال خط بحرى بقطر 30 بوصة وطول 5ر17 كم وتنمية حقل جنوب غرب بلطيم وتطوير منظومة الشحن البحرى لشركة ويبكو وإنزال خطين بقطر 12 بوصة وبطول 3ر2 كم وقطر 18 بوصة وبطول حوالى 3.3 كم لشركة جابكو وإنزال خط بحرى بقطر 12 بوصة وبطول 4.5 كم بمنطقة رأس بدران لشركة سوكو وصيانة حقول المياه العميقة لشركة رشيد ، مشيراً أن الشركة تلتزم باتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.