شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال شهر مارس الماضى، بقيمة تداول بلغت 7.190 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 19.7%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.268 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.9%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.764 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.679 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.574 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.247 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 958.958 مليون جنيه بنسبة 2.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا برايم لتداول الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 841.7 مليون جنيه، و 821.4 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.3%، 2.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 26.25% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 17.72% عند مستوى 994.95 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 21.37% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 24.88% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 15.47% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 134.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 532.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 20.1% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.2 مليار جنيه إلى 275.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 24.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 163 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.7%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 566.8 مليار جنيه إلى 438.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 22.6%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 10.3%.