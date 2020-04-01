الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات الأسهم الأسيوية جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع مدفوعًا بمخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادى عالمى، نتيجة تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا فى دول أوروبا والولايات المتحدة واستمرار إجراءات العزل والإغلاق، وتراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 4% ليسجل 18065 نقطة، وانخفض مؤشر شنجهاى الصينى بنحو 0.1% ليصل إلى 2738 نقطة، فيما هبط مؤشر كوريا الجنوبية كوسبي 3.4% مسجلًا 1685 نقطة.

وزادت بيانات يابانية محبطة من خسائر الأسهم الأسيوية بعدما أظهر مسح فصلي تدني ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال اليابانية لمستويات قياسية، عاكسا مخاوف متنامية من حدوث ركود اقتصادي بالتزامن مع تمديد عدد من دول العالم قرارات الإغلاق وحظر السفر والتنقل لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

ويعاني الاقتصاد الياباني وهو ثالث أكبر الاقتصادات العالمية من تباطؤ ملحوظ للنمو منذ بداية انتشار عدوى فيروس كورونا مع بداية عام 2020.

وهو ما أكدته بيانات البنك المركزي الياباني التي كشفت تراجع ثقة كبار المصنعين داخل البلاد خلال الربع الأول إلى مستوى (8-) بدلًا من صفر المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أدنى مستوى في نحو 7 أعوام وخامس انخفاض على التوالي.

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يأتي هذا بعدما اختتمت بورصة وول ستريت تعاملات الربع الأول أمس الثلاثاء، على انخفاض مسجلة أسوأ أداء فصلي لها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب فيروس كورونا في حالة شلل تام لاقتصاديات عالمية على رأسها الولايات المتحدة، لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر في ظل تدابير العزل المتخذة للحد من انتشار المرض.