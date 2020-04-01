شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم زين للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى، بضغوط هبوط سهم شركة زين. وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% خاسراً 30.19 نقطة ليصل إلى مستوى 4792.52 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% خاسراً 35.32 نقطة ليصل إلى مستوى 5163.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسراً 19.98 نقطة ليصل إلى مستوى 4063.13 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.58%، خاسراً 23.08 نقطة ليصل إلى مستوى 3975.19 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 21.7 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون دينار كويتى عبر 1668 صفقة. وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.18%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%. Advertisements وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.43%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 5.11%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.04%، فيما تصدر سهم "شركة الاتصالات المتنقلة-زين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.20% ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.31%، ثم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 5%. وفى سياق آخر أعلن شركة منشآت للمشاريع العقارية، عن إغلاق فندقى زمزم بولمان بمكة والمدينة، مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، اتخاذ عدة تدبيرات وإجراءات احترازية مؤقتة لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف منح التأشيرات لأداء مناسك العمرة ومنع الدخول إلى المملكة.

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