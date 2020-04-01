شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.69% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بنسبة 1.69% خاسراً 30.01 نقطة ليصل إلى مستوى 1741.54 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 23 مليون سهم محققة ما قيمته 27.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 682 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 15 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.04%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.50%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 4.16%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 6.2 مليون ورقة بقيمة 13.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.05%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، عن البيانات المالية المجمعة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ صافى الربح الخاص بمساهمى الشركة، 1.748 مليون دينار كويتى، خلال العام الماضى مقابل 2.304 مليون دينار كويتى عام 2018 بنسبة انخفاض 24.13%، وبلغت ربحية السهم الأساسية 8.73 فلس مقابل 11.51 فلس بنسبة انخفاض 24.15%، وبلغ صافى الربح 2.342 مليون دينار كويتى مقابل 2.699 مليون دينار كويتى بنسبة انخفاض 13.91%.

وفى سياق آخر نفت شركة الاتحاد العقارية، انكشافها وشركاتها التابعة على مستشفى المركز الطبى الجديد سواء من خلال التملك فى أسهم تلك الشركة المدرجة بسوق لندن للأوراق المالية أو من خلال الاستثمار فى سندات الدين أو أى تعامل آخر.