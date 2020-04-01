شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين والكويت" يسدد سندات مستحقة بـ400 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سدَّد بنك البحرين والكويت سندات دولية بالدولار تبلغ 400 مليون دولار، في خطوة تعكس ثبات الوضع المالي للبنك.

وأوضح البنك في بيان له، أن السندات المستحقة كان قد تم إصدارها في مارس 2015، بموجب برنامج سندات متوسط الأجل بقيمة مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، عبدالرحمن سيف، إن سداد السندات المستحقة في موعدها يعكس القاعدة المالية الراسخة للبنك، ومستوى السيولة العالية التي يتمتع بها.

وأشار سيف إلى مواصلة البنك لإيجاد طرق مبتكرة لاستثمار رأس المال وتنويع العمليات التمويلية وتوزيع آجال استحقاق مطلوباته.

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وأصدر البنك في يوليو 2019 سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.5%، وتستحق في 9 يوليو 2024.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 75.4 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 67.1 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 130%.

وبحسب بيان البنك، بلغ إجمالي الأصول 3.865 مليار دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، مقابل 3.581 مليار دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع بنسبة 7.9%.

كذلك نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة بلغت 9.3% لتبلغ 875 مليون دينار بحريني، مقابل 800.3 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 55.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 14.6%.