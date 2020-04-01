شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو الكويتية تتخارج من استثمارات خارجية قيمتها 5.2 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة كامكو إنفست المدرجة بسوق الكويت المالي عن بيع 16.8% من حصتها في بعض الشركات ذات الغرض الخاص والمؤسسة خارج دولة الكويت، بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الأثر المالي للتخارج سيُفصَح عنه عند تحديده من خلال إفصاح مكمل.

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وفي مارس الماضي نفذت "كامكو" تخارجات بقيمة إجمالية 38.65 مليون دولار عبر بيع حصص بشركات خارج الكويت.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انطلاق هويتها الجديدة بعد الانتهاء من عملية الاندماج بين كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال.

وأعلنت "كامكو" في منتصف ديسمبرالماضي، عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.