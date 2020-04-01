شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع تفاقم وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إذ أدت المخاوف من تفاقم وباء فيروس كورونا للاتجاه للملاذات الآمنة ولقي المعدن الأصفر دعما إضافيا من توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب بنوك مركزية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1587.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش بعدما هوي 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع الدولار. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1600.70 دولار.
وقالت مارجريت يانغ يان محللة الأسواق في سي.إم.سي ماركتس "ربما يتحول المستثمرون للذهب بحثا عن الأمان".
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