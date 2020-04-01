شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة صناعة الدواجن بالجيزة تطالب بتفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح سيد رئيس شعبة صناعة بالغرفة التحارية بالجيزة، أن الوقت الحالى يعد الانسب لتطبيق وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 والذى ينص على حظر تداول الدواجن الحية ، مشيرا الى مدى المخاطر الهائلة التى يمكن ان يتعرض لها المجتمع المصرى من استمرار ذبح الطيور فى محلات التجزئة .

وأشار سيد فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "، إلى أن طرق نقل المخلفات الناتجة عن ذبح الدواجن فى المحلات التجارية تمثل خطرا صحيا، وأنها تستمر فى المحل لفترات طويلة ويتم تعبئتها اما فى براميل غير صالحة لهذا الغرض او اقفاص حتى تأتى سيارة المتعهد لسحب هذه المخلفات وهذه السيارات ايضا غير مجهزة لذلك الغرض مما قد يسبب فى انتشار الفيروسات والامراض حيث ان تلك السيارات تتحرك لمسافات طويلة .

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و أكد رئيس شعبة صناعة بالجيزة أن تغهيل القانون يساهم فى تخفيض تلك الملوثات ، موضحا ان هذا النظام لن يؤثر على عمل عمال تلك المحلات حيث ان المجازر المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية تحتاج للعاملين والمتخصصين فى هذا المجال ، بالاضافة الى ان المحل التجارى سيعمل على بيع الدواجن مجمدة وهو ما يعنى انه لن يكون هناك خسائر مادية لأى طرف من الاطرف فى حال تفعيل القانون

وأوضح سيد أن فى مصر 665 مجزر للدواجن منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية ، وان محافظة الجيزة بها 52 مجزر وهو ما يكفى لتشغيل جميع العمالة التى قد تسحب فى حال تفعيل القانون ، موضحا ان ذلك سياسهم فى الكثير من الاهداف اهمها ضبط الاسعار داخل السوق ، وتحديد الكميات التى تم انتاجها وفتح مجال للتصدير الخارجى نظرا لان مصر لديها فائض فى انتاج الدواجن