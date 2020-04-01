شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.6097 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ليبدأ محاولات العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، مما يشكّل حافز إيجابي نتوقع أن يساهم بدفع السعر للارتفاع خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.6097، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.6236.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6050 والمقاومة 0.6236
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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